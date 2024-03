Atletiekcoach Meuwly is na 26 medailles nog lang niet verzadigd

Bondscoach Laurent Meuwly duizelt het succes van de Nederlandse atleten soms ook voor de ogen. “Ik heb de successen geteld en de afgelopen drie jaar hebben we 26 medailles gewonnen op de 400 meter, 400 meter horden en de 4×400 meter estafette. Achter iedere medaille schuilt een ander verhaal en daarom went het succes nooit”, zei de Zwitser na afloop van de WK indooratletiek in Glasgow.

Meuwly zag daar Femke Bol en Lieke Klaver goud en zilver winnen op de 400 meter, de estafettemannen brons pakken op de 4×400 meter en daarna Bol, Klaver, Cathelijn Peeters en Lisanne de Witte naar de eerste Nederlandse wereldtitel indoor op de 4×400 meter estafette rennen. “Het verhaal van de estafettefinale is dat van Femke, die revanche neemt op Alexis Holmes”, verwees de coach naar de bizarre WK-finale van de 4×400 meter gemengde estafette in Boedapest. Toen lag Bol op koers voor goud, maar schrok ze van de opkomende Holmes en kwam ze vlak voor de finish ten val. In Glasgow bleef ze op weg naar de finish fier overeind en hield ze de Amerikaanse overtuigend achter zich.

Meuwly zag Bol in Glasgow haar wereldrecord op de 400 meter opnieuw verbeteren, naar 49,17 seconden. “Ik denk dat we ook in staat zijn het wereldrecord op de 4×400 meter aan te vallen (met 3.23,37 in handen van Rusland). We zaten er nu anderhalve seconde vanaf, maar Femke liep in de finale 50,5 seconden, terwijl zij veel sneller kan. We hebben er voor de race wel over gesproken en we waren het er nu over eens dat we zouden gaan voor de winst en niet aan een wereldrecord zouden denken.”

De Zwitserse trainer roemt de instelling van Bol. “Ze laat zien wie ze is; niet bang om wedstrijden te lopen en een echte teamspeler die altijd bereid is de estafette te lopen. Met haar status kan ze heel gemakkelijk zeggen dat ze gespaard wil worden voor een race, maar dat doet ze niet. Ze is bescheiden en nuchter. Ik hoor soms van anderen dat ze wat extraverter moet worden, maar zij laat liever prestaties zien op de atletiekbaan en daar houd ik van.”

Het contract van de Zwitserse bondscoach loopt na de Olympische Spelen van Parijs af. Meuwly zegt dat hij al in gesprek is met de Atletiekunie over verlenging. “Ik hoop dat ik kan blijven, want ik heb het naar mijn zin hier. Ik werk in een prachtige omgeving met een geweldige groep atleten. Maar alles is nog mogelijk.”