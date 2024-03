Basketballers Celtic declasseren Warriors in NBA: 140-88

De basketballers van Boston Celtics hebben in de NBA Golden State Warriors gedeclasseerd. In de TD Garden in Boston werd het 140-88 voor de Celtics, die zodoende op overtuigende wijze hun elfde zege op een rij boekten.

Halverwege stonden al de pijnlijke cijfers 82-38 op het scorebord. Voor het eerst in de clubhistorie gingen de Celtics met een voorsprong van 44 punten rusten.

De Celtics verkeren in grote vorm. Ze zijn de eerste club in de NBA-geschiedenis die drie duels in hetzelfde seizoen met een verschil van minimaal 50 punten weten te winnen. Vorige maand werd het 136-86 tegen Brooklyn Nets en in november 155-104 tegen Indiana Pacers.

Jaylen Brown en Jayson Tatum hadden met respectievelijk 29 en 27 punten een belangrijk aandeel in de zege van de thuisploeg. Aan de zijde van de Warriors was Lester Quinones met 17 punten de topschutter. Beide ploegen speelden niet de hele wedstrijd met hun beste spelers.

De Celtics gaan aan de leiding in de Eastern Conference met 48 zeges en 12 nederlagen. De Warriors staan negende in het westen en moeten zich nog flink inzetten om de play-offs te halen.