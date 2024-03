Van de Zandschulp zakt zeven plekken en valt uit top 80

Tennisser Botic van de Zandschulp is verder weggezakt op de wereldranglijst. De nummer 2 van Nederland leverde zeven plekken in en is nu de mondiale nummer 82.

De 28-jarige Van de Zandschulp haalde vorige week de tweede ronde in Dubai. Vorig jaar was hij daar nog kwartfinalist. De Veenendaler komt later deze week in actie op Indian Wells, het eerste masterstoernooi van het jaar. Tallon Griekspoor boekte één plekje winst en staat nu 27e op de ranglijst. Griekspoor won zaterdag het dubbelspeltoernooi in Dubai en steeg in die discipline 52 plekken. Op de dubbelranglijst staat hij nu 63e.

De Argentijn Sebastián Báez bereikte de top 20 van het enkelspel. Hij veroverde zondag de titel in het Chileense Santiago door Alejandro Tabilo uit Chili in de finale met 3-6 6-0 6-4 te verslaan. Casper Ruud uit Noorwegen is terug in de top 10 en staat nu negende. Hij verloor in Acapulco in de finale van de Australiër Alex de Minaur, die een plekje zakte en nu tiende staat.

Bij de vrouwen zakte Arantxa Rus vier plekken. Zij staat nu 48e. De Britse Katie Boulter is de grootste stijger. Zij verruilde de 49e plek voor de 27e. Boulter pakte dit weekend de titel in San Diego door Marta Kostjoek uit Oekraïne in de finale met 5-7 6-2 6-2 te verslaan.