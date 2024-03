Basketballers Cavaliers kloppen koploper Celtics na achterstand

De basketballers van Cleveland Cavaliers hebben in de NBA na een grote achterstand een knappe zege geboekt op koploper Boston Celtics. De thuisploeg stond in het vierde en laatste kwart nog met 22 punten achter, maar boekte in de slotfase alsnog een minimale overwinning: 105-104. Daarmee kwam na elf duels een einde aan de zegereeks van de Celtics.

Vedette Jayson Tatum was namens de bezoekers de topscorer van het veld met 26 punten. Dean Wade (23 punten) en Jarrett Allen (21 punten) waren namens de thuisploeg belangrijk in de comeback. De beslissende score viel negentien seconden voor tijd.

Boston Celtics gaat nog wel altijd comfortabel aan de leiding in de oostelijke divisie van de NBA. De club boekte in 61 duels 48 zeges, nummer 2 Milwaukee Bucks staat na 62 wedstrijden op 41 zeges. De Cavaliers staan vlak daarachter derde met 40 zeges uit 61 wedstrijden.