Voor schaatser De Boo is WK sprint volgende ontdekkingstocht

Jenning de Boo begint donderdag in Inzell aan zijn eerste WK sprint. Na zijn deelname aan de EK en WK afstanden is het opnieuw een ontdekkingstocht voor de 20-jarige schaatser. “Ik heb er onwijs veel zin in”, zegt hij. Dat topfavoriet Jordan Stolz niet meedoet, vindt De Boo vooral jammer.

De Groninger verbeterde zich stormachtig in zijn debuutjaar in de ploeg van coach Gerard van Velde. Hij plaatste zich voor de wereldbekers, werd Nederlands kampioen op de 500 en 1000 meter en Europees kampioen op de 500 meter.

De sprinter werd begin februari in Quebec ziek en de WK twee weken later in Calgary kwamen voor hem net te vroeg. “Ik hoopte daar op mijn best te zijn, maar het was toch iets te kort dag”, geeft hij toe. De Boo won op de eerste dag zilver op de teamsprint. Hij werd daarna twaalfde op de 500 meter en zestiende op de kilometer.

De Boo kon na de WK rustig herstellen. Met zijn Nederlandse titels hoefde hij zich niet te kwalificeren voor het WK en sloeg hij het NK sprint over. “Ik was blij dat ik die luxepositie had dat ik niet meteen vanuit een jetlag in wedstrijdvoorbereiding moest. Ik denk dat een wedstrijd rijden me alleen maar had opgebroken”, zegt hij. “Ik heb wel gekeken op de tribune in Thialf en toen begon het toch te kriebelen.”

Op de NK zag De Boo ploeggenoot Kjeld Nuis ondanks de reis vanuit Canada top presteren. “Ik vond het ontzettend knap hoe Kjeld daar heeft gereden en ben blij dat hij mee is”, zegt hij. “Ik heb daar veel aan. Zelf heb ik eerst een paar dagen rustig aan gedaan, maar ook twee volle krachttrainingen gedraaid. Ik kon aansterken en tegelijkertijd een zware belasting hebben, wat niet kan als je in voorbereiding op een wedstrijd bent.”

De Boo moest op zoek naar het goede gevoel waarmee hij in december dikke persoonlijk records reed. “Ik ben daar nu mee bezig die vorm terug te krijgen. Ik merkte toen ik moe was en dat mijn techniek ook achteruit ging.”

Wat hij kan op het WK sprint is voor De Boo nog een ontdekkingstocht. “Vier stabiele afstanden is pittig”, kijkt hij vooruit. “Dat ben ik op de langebaan nog niet gewend. Ik heb het voordeel dat ik in het shorttrack soms zeven of acht races op een dag reed, maar zo’n WK sprint is voor mij nog soort van nieuw. Ik ben heel benieuwd hoe ik het volhoud.”

De Boo neemt het in het sprinttoernooi niet op tegen drievoudig wereldkampioen Stolz, die de voorkeur geeft aan het WK allround. “Dat vind ik jammer, het liefst rij je tegen iedereen. Het wordt inderdaad wel een stuk spannender, maar tegelijkertijd wil je van iedereen winnen. Daarvoor wil je wereldkampioen worden.”