Red Bull zet vrouw die klacht indiende tegen Horner op non-actief

De vrouw die teambaas Christian Horner van Formule 1-renstal Red Bull heeft beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is begin deze week op non-actief gesteld. Hoewel de renstal het bericht niet wil bevestigen, melden onder meer De Telegraaf en Britse media het nieuws.

Moederbedrijf Red Bull had teambaas Horner vorige week woensdag na onafhankelijk onderzoek vrijgesproken van de beschuldigingen van ongepast gedrag. De zaak bleef echter doorsudderen nadat er een email was rondgestuurd met daarin screenshots van WhatsApp-gesprekken die Horner zou hebben gehad met de vrouw die een aanklacht tegen hem indiende.

Het is niet bekend of de werkneemster in beroep gaat tegen de uitspraak. Volgens verschillende media was de vrouw de afgelopen weken nog gewoon aan het werk in de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. Ze zou ook gewoon worden doorbetaald nu ze op non-actief is gesteld.