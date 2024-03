EK hockey in 2025 opnieuw in Mönchengladbach

Het Europees kampioenschap hockey, voor zowel vrouwen als mannen, is in 2025 opnieuw in Mönchengladbach. Het evenement wordt van 8 tot en met 17 augustus gehouden in het Gladbach Hockey Park, meldt de Europese hockeybond. Vorig jaar zomer was het EK ook in Mönchengladbach.

Aan het toernooi doen acht teams bij de vrouwen en acht teams bij de mannen mee. De winnaars plaatsen zich voor het WK van 2026.

De Duitse hockeybond is blij dat het EK weer in Mönchengladbach plaatsvindt. Vorig jaar bezochten 70.000 mensen het evenement. Duitsland eindigde toen bij de vrouwen als derde en bij de mannen als vierde. Nederland won bij beide toernooien goud.