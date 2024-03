Schaatser Nuis mist het acceleratievermogen op WK sprint

Kjeld Nuis zag de eerste dag van het WK sprint in het Duitse Inzell vooral als een gemiste kans. De 34-jarige Nederlands kampioen sprint vindt zichzelf terug op de vierde plaats, op 0,29 seconde van klassementsleider Laurent Dubreuil uit Canada, maar er had volgens hem veel meer ingezeten. “Het gaat niet vanzelf”, analyseerde hij zijn ritten.

Waar Nuis bijna twee weken geleden zichzelf verbaasde door net terug van een lange reis uit Canada een ijzersterk NK sprint te rijden, was het nu voor zijn gevoel vooral vechten. “De hele week gaat het eigenlijk goed, net als twee weken terug, maar het wilde vandaag niet. Ik heb toen alleen maar uitgerust en nu deze week echt nog even de puntjes op de i gezet, maar die puntjes komen niet.”

Aan de openingen lag het niet, vond Nuis. Die waren net als op het NK met 9,8 goed, maar zijn tijd op de 500 meter van 34,96 was wel net iets langzamer dan in Heerenveen. “Ik haal mijn topsnelheid te laat. Op de kruising ben ik te langzaam en trek ik niet lekker door. Het acceleratievermogen is er een beetje af, heb ik het idee.”

Nuis had er na de eerste dag graag heel anders voorgestaan. Met de afwezigheid van de Amerikaanse drievoudig wereldkampioen Jordan Stolz, die in Inzell de voorkeur geeft aan het WK allround, ligt de strijd om de sprinttitel open. De routinier stond al vier keer eerder op het podium van het WK sprint. In 2016 en 2018 eindigde hij als tweede, in 2017 en 2019 als derde.

In tegenstelling tot land- en ploeggenoot Jenning de Boo, de nummer drie uit het klassement, ziet Nuis het voor zijn titelkansen vrijdag niet zo positief in. “De uitgangspositie nu is niet fijn. Dan moet ik op de 500 meter 34,5 rijden en dat kan ik niet. Ik voel me megafit en heb even aan die wereldtitel gedacht. Dat is wel een andere insteek dan bij het NK. Toen zag ik het wel wat het zou worden. Maar ik ga er morgen wel nog voor, hoor.”