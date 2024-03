Schaatser Stolz zelfverzekerd na sterke eerste dag op WK allround

Schaatser Jordan Stolz klonk zelfverzekerd na de 5000 meter op het WK allround in Inzell. De 19-jarige Amerikaan begon het toernooi in de Max Aicher Arena met een zege op de 500 meter en hield een groot deel van zijn voorsprong na de 5000 meter, waarin hij in een persoonlijk record van 6.14,76 zesde werd. “Ik denk dat ik een redelijke voorsprong heb”, was hij vol vertrouwen.

Stolz gaat de 1500 meter op de tweede dag in met een marge van 3,42 seconden op Patrick Roest, die tweede werd op de 5000 meter in 6.06,55. “We moeten zien hoe goed hij is op de 1500 meter, maar daar zal hij waarschijnlijk goed zijn als je naar zijn 500 meter keek”, zei hij. “Hopelijk kan ik daar nog 0,3 punt op hem pakken.”

De Amerikaan zei eerder al dat hij zijn rekenwerk voor het allroundtoernooi had gedaan. Hij gaf ook toe dat hij had verwacht tussen de 6.13 en 6.15 te rijden op de 5000 meter, ook al had het wel pijn gedaan. “Als ik een voorsprong van 1,3 punten in het klassement kan hebben, geeft me dat 26 seconden op de afsluitende 10 kilometer. Ik denk dat ik 13.10 kan rijden. Ik voel me ook niet echt moe van vandaag, misschien kan ik harder dan ik denk op de 10 kilometer.”