Zwaar schaatsseizoen breekt emotionele Nuis even op

Bij Kjeld Nuis kwam het er allemaal uit nadat hij net naast het brons had gegrepen bij het WK sprint in Inzell. In de catacomben van de Max Aicher Arena werd het de 34-jarige schaatskampioen even te veel. “Het was dit jaar soms kut en soms ook heel mooi. Maar nu komt het er even uit”, zei hij geëmotioneerd.

“Het was echt een lang en pittig seizoen, pieken en dalen, mooie dingen en kutdingen. Titels gewonnen, thuis ziek op de bank gezeten, teruggekomen, ‘fucking’ hard gevallen, weer een titel gewonnen en nu net de vorm niet hebben”, vatte hij het samen. “Het is gewoon helemaal op.”

Nuis miste de vorm die hij anderhalve week geleden had en waarmee hij overtuigend Nederlands kampioen sprint werd in Thialf. “Ik had de vorm niet en die was zeker nodig, want iedereen hier was in topvorm. Ik was met Joep Wennemars en Isabel Grevelt de enige die toen een sprintvierkamp heeft gereden en misschien heeft dat ermee te maken”, verwees hij naar het NK sprint. “In Thialf was ik echt niet te stoppen en ik dacht dat het misschien nog iets beter kon. Maar het wilde gewoon niet.”

De 34-jarige schaatser zag de veertien jaar jongere ploeggenoot Jenning de Boo naar het zilver rijden bij zijn eerste WK sprint. “Superveel respect voor die jongen. Waar hij het vandaan haalt, geen idee, maar ik ben trots op hem en op Femke net zo”, wees hij op ploeggenote Femke Kok die eveneens zilver won. “Nu heb ik heel veel zin in een paar weken helemaal niets doen.”