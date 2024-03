Bettiol soleert naar zege in oude wielerkoers Milaan-Turijn

De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 105e editie van Milaan-Turijn gewonnen, de koers die zich afficheert als oudste wielerklassieker ter wereld. De renner van EF Education-EasyPost finishte na een solo van meer dan 30 kilometer, met kort achter zich de Zwitser Jan Christen. Diens landgenoot Marc Hirschi won de sprint om de derde plaats van een groep van veertien.

Het was de vijfde zege voor de 30-jarige Bettiol, die zijn succesreeks begon met winst in de Ronde van Vlaanderen in 2019. In Milaan-Turijn is hij de opvolger van de Nederlander Arvid de Kleijn.