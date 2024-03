Sportminister Rusland is tegen boycot Spelen ondanks voorwaarden

De Russische sportminister Oleg Matitsin is tegen een boycot van zijn land van de Olympische Spelen komende zomer in Parijs. Dat zei hij ondanks de voorwaarden waaraan atleten uit zijn land moeten voldoen om deel te nemen in de Franse hoofdstad. “We moeten zoveel mogelijk de dialoog open houden en deelnemen aan wedstrijden”, zei Matitsin.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloot begin december dat individuele sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag mogen deelnemen. Er gelden strikte voorwaarden. Zo komen atleten die de oorlog in Oekraïne actief steunen niet in aanmerking, evenmin als degenen die onder contract staan bij het Russische of Belarussische leger. Ook zijn officials, regeringsvertegenwoordigers of staatsambtenaren uit beide landen niet welkom in Parijs, waar de Spelen op 26 juli beginnen. Atletiekbond World Athletics laat sporters uit Rusland en Belarus niet toe, terwijl ze ook bij de teamsporten ontbreken.

“We moeten ons niet afkeren of afsluiten met een boycot”, zei sportminister Matitsin, die de atleten van zijn land geen “algemene aanbevelingen” kan geven, omdat “elke internationale federatie een andere aanpak heeft”.

“Sommige verbieden deelname volledig, andere laten het recht om deel te nemen met een neutrale status. Voor atleten en onze samenleving is het heel belangrijk om de dialoog gaande te houden en onze sporters de mogelijkheid te geven om in een rechtvaardige strijd te laten zien wat een geweldig sportief land we zijn”, vindt Matitsin. Eerder noemde president Vladimir Poetin de beperkingen “discriminatie”, maar sprak hij zich verder niet uit over een mogelijke boycot.