Schoonspringsters Jansen en Van Duijn stoppen na missen Spelen

Schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn hebben hun sportieve loopbaan beëindigd. Ze maakten dit tegelijkertijd via hun sociale media bekend. In februari slaagden Jansen en Van Duijn er niet in zich als synchroonduo te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs. Beiden namen individueel deel aan de Spelen van Tokio (2021). Jansen verraste daar met een vijfde plaats op de 3 meterplank. Van Duijn eindigde als tiende op de 10 metertoren.

“Met gemengde gevoelens sluit ik mijn sportcarrière af”, schrijft de uit Maasbracht afkomstige Jansen (29) op Instagram. “Het doet zeer, maar ik koester de mooie herinneringen. Van de Europese titel in 2019 tot de vijfde plaats op de Olympische Spelen, het zijn prestaties die ik vol trots zal delen met mijn dochter.”

Van Duijn, 31 jaar en afkomstig uit Amersfoort, zegt dat het “tijd is om afscheid te nemen” op hetzelfde sociale medium. “Het is tijd om mijn lichaam de noodzakelijke rust en herstel te geven waarbij ik de mooie momenten meeneem als onvergetelijke herinneringen. Ik ben dankbaar voor het leven dat ik als topsporter heb gehad. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk.” Van Duijn werd in 2018 Europees kampioen op de 10 metertoren.

Beiden danken alle betrokkenen, familie en vooral ook elkaar. “We hebben elkaar er altijd doorheen gesleept”, schrijft Jansen. “Onze vriendschap is voor altijd”, aldus Van Duijn.