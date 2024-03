Tennisster Halep verliest bij rentree in drie sets van Badosa

Simona Halep heeft bij haar rentree op de tennisbaan verloren. De Roemeense voormalige nummer 1 van de wereld ging in de eerste ronde van de Miami Open in drie sets onderuit tegen de Spaanse Paula Badosa. Het werd 6-1 4-6 3-6.

Voor de 32-jarige Halep was het haar eerste partij sinds de US Open van 2022, waar ze positief testte op het verboden middel roxadustat. Ook werden onregelmatigheden vastgesteld in haar biologisch paspoort. Sporttribunaal CAS bracht onlangs de schorsing van Halep terug van vier jaar naar negen maanden. De schorsing ging met terugwerkende kracht in op 7 oktober 2022, waardoor deze op 6 juli vorig jaar afliep.

Badosa treft in de tweede ronde de Belarussische Aryna Sabalenka, die na de dood van haar vriend Konstantin Koltsov toch van plan lijkt te gaan spelen. De 25-jarige Sabalenka, de nummer 2 op de wereldranglijst, trainde dinsdag op een van de banen van het evenement in Florida.

Koltsov overleed maandag op 42-jarige leeftijd in Miami. De politie denkt dat de voormalige ijshockeyer van Pittsburgh Penguins zelfmoord heeft gepleegd.