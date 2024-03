Murray klopt Berrettini en hoopt nu wel twee keer op rij te winnen

Andy Murray heeft de tweede ronde bereikt van het tennistoernooi van Miami. De 36-jarige Schot versloeg de Italiaan Matteo Berrettini in drie sets: 4-6 6-3 6-4. “Dit was duidelijk een geweldige overwinning voor mij”, zei Murray, die zijn dertigste zege in Miami behaalde. Na Novak Djokovic (44 zeges) en Rafael Nadal (40 zeges) is hij de derde speler die dat lukt. “Ik begon een beetje moeizaam, maar ik denk dat ik vanaf halverwege de eerste set tot het einde van de wedstrijd redelijk goed heb gespeeld.”

Murray krijgt nu de kans om voor het eerst dit jaar twee wedstrijden op rij te winnen. Bij de eerste vier toernooien waar hij aan meedeed, waaronder de Australian Open, strandde hij in de eerste ronde. Murray speelt in de tweede ronde tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry.