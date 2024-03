Tennisster Sabalenka noemt dood ex-vriend ‘ondenkbare tragedie’

Tennisster Aryna Sabalenka noemt de dood van haar ex-vriend Konstantin Koltsov een onvoorstelbare tragedie. Dat zei de Belarussische nummer 2 van de wereld in Miami, waar ze het vrijdag in de tweede ronde opneemt tegen de Spaanse Paula Badosa.

“De dood van Konstantin is een ondenkbare tragedie. Hoewel we niet langer samen waren, is mijn hart gebroken”, aldus Sabalenka in een verklaring. “Respecteer alstublieft mijn privacy en die van zijn familie in deze moeilijke tijd.”

Voormalig ijshockeyer Koltsov, die op 42-jarige leeftijd overleed, speelde voor het Belarussische nationale team op de Olympische Spelen van 2002 en 2010 en kwam tussen 2003 en 2006 uit voor de Pittsburgh Penguins in de National Hockey League (NHL), de Amerikaanse profcompetitie.

Sabalenka en Koltsov, die naar alle waarschijnlijkheid zelfmoord pleegde door een sprong van een balkon, werden door People Magazine voor het eerst aan elkaar gekoppeld in juni 2021. De tennisster plaatste regelmatig foto’s van hen samen op Instagram. Koltsov juichte Sabalenka nog toe in januari, toen ze voor de tweede keer op rij de Australian Open won.