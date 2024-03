Oranje buigt in slotfase van oefenduel voor Duitsland

Het Nederlands elftal heeft een vriendschappelijke uitwedstrijd tegen Duitsland met 2-1 verloren. Niclas Füllkrug maakte in de 85e minuut het winnende doelpunt voor de viervoudig wereldkampioen in Frankfurt.

Joey Veerman schoot Nederland al in de vierde minuut op aangeven van Memphis Depay op voorsprong. Hij strafte een fout van Maximilian Mittelstädt genadeloos af. De linksback van Duitsland revancheerde zich in de elfde minuut met de gelijkmaker (1-1).

Duitsland was vooral voor rust sterker dan Nederland. Maar doelman Bart Verbruggen redde knap op een inzet van İlkay Gündogan. Tijjani Reijnders en Depay misten in de tweede helft kansen op een tweede Nederlandse treffer. Keeper Verbruggen voorkwam in de slotfase met knappe reflexen dat Jamal Musiala en Thomas Müller scoorden maar werd alsnog geklopt door Füllkrug.