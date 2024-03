Schaatser Dijs tot en met Spelen 2026 bij Reggeborgh

Wesly Dijs schaatst tot en met de Olympische Spelen van 2026 bij Team Reggeborgh. Hij heeft zijn contract bij de ploeg van coach Gerard van Velde met twee jaar verlengd.

“Schaatsteam Reggeborgh is als een tweede familie voor mij en ik ben blij dat ik daar vanaf het begin bij hoor”, aldus Dijs in een bericht van de ploeg op Instagram.

Dijs is sinds het ontstaan van Team Reggeborgh in 2018 lid van de ploeg. “Het is heel mooi om het team te zien groeien van zeven rijders tot waar we nu staan met zijn allen. Zeker gezien de prestaties van ons team. Het geeft vertrouwen voor de komende twee jaar.”

Dijs won in zijn carrière twee keer een wereldbekerwedstrijd. Hij eindigde dit jaar als zesde op de 1500 meter bij de WK afstanden in Calgary.