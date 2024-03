De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft door een zware val tijdens Dwars door Vlaanderen zijn sleutelbeen en meerdere ribben gebroken. Dat meldt zijn ploeg Visma – Lease a Bike op X.

Het is nog onduidelijk hoelang Van Aert uit de roulatie is, maar hij start sowieso niet in De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Amstel Gold Race.