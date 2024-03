Badmintonsters Jille en Seinen kunnen deelname aan Spelen vergeten

Debora Jille en Cheryl Seinen ontbreken komende zomer op de Olympische Spelen in Parijs. De Nederlandse badmintonsters kunnen de komende periode niet meer genoeg punten behalen om te stijgen naar de top 16 van de wereldranglijst.

“Hoewel het een grote teleurstelling is, proberen we voorlopig onze emoties en gedachten opzij te zetten en ons volledig te richten op het EK”, schrijven Jille en Seinen op Instagram. “We willen graag eindigen met een hoge noot. We hebben nog twee weken om ons goed voor te bereiden en 100 procent klaar te zijn om nog één toernooi alles te geven.”

Seinen deed drie jaar geleden in Tokio met Selena Piek wel mee aan het vrouwendubbelspel op de Spelen. Het Oranje-duo strandde toen in de kwartfinales.