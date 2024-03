Sinner naar finale in Miami na eenzijdige partij tegen Medvedev

Tennisser Jannik Sinner heeft ten koste van titelverdediger Daniil Medvedev op overtuigende wijze de finale bereikt van het masterstoernooi van Miami. De Italiaan versloeg de Rus voor de vijfde keer op rij, ditmaal in twee sets: 6-1 6-2.

Het treffen tussen de nummers 3 en 4 van de wereld was een herhaling van de eindstrijd van de Australian Open van twee maanden terug. Toen won Sinner voor het eerst in zijn loopbaan een grandslamtoernooi door Medvedev in vijf sets te kloppen.

In Miami stonden Sinner en Medvedev opnieuw tegenover elkaar, maar dit keer was de Italiaan veel te sterk. In de eerste set liep hij razendsnel uit naar een 5-0-voorsprong. Medvedev pakte op love nog wel de zesde game, maar Sinner deed precies hetzelfde in de zevende game.

Hij brak de Rus vervolgens in de tweede set meteen en gaf die marge, ondanks een breakpoint tegen in de vierde game, niet meer weg. Sterker, Medvedev leverde zijn opslag voor de tweede keer in en moest lijdzaam toezien hoe Sinner na iets meer dan een uur de wedstrijd naar zich toetrok.

De laatste zege van Medvedev op Sinner was uitgerekend vorig jaar in Miami. Toen won hij in de finale met 7-5 6-3. De Italiaan treft dit keer de Bulgaar Grigor Dimitrov of de Duitser Alexander Zverev in de eindstrijd.