Belg Kielich klopt Eenkhoorn in wielerkoers Volta NXT Classic

De Belgische wielrenner Timo Kielich heeft de wielerkoers Volta NXT Classic gewonnen. De renner van Alpecin-Deceuninck versloeg in de sprint de Nederlander Pascal Eenkhoorn. Kort achter het tweetal won de Duitser Henri Uhlig de sprint om de derde plaats.

De koers, met start en finish in het Limburgse Eijsden, stond tot 2011 bekend als de Hel van het Mergelland en de afgelopen jaren als Volta Limburg Classic.

Huub Artz was in de finale de eerste aanvaller. Op de Gulperberg reed de Nederlander weg uit een kopgroep, maar 30 kilometer voor de finish werd hij ingerekend. In de slotfase probeerde Eenkhoorn (Lotto Dstny) te ontsnappen. De Nederlands kampioen van 2022 kreeg wat ruimte, maar zag vervolgens Kielich aansluiten.

Eenkhoorn kwam als eerste door de laatste bocht, maar had in de sprint geen kans tegen Kielich, die zijn tweede overwinning als profrenner boekte. Vorig jaar won hij een etappe in de Ronde van Wallonië.