Dimitrov na zege op Zverev terug in top 10 wereldranglijst tennis

De Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov keert terug in de top 10 van de wereldranglijst na zijn zege op de Duitser Alexander Zverev in de halve finales van het masterstoernooi van Miami. In 2018 behoorde de 32-jarige Dimitrov voor het laatste bij de beste tien spelers van de wereld.

Dimitrov versloeg Zverev in drie sets (6-4 6-7 (4) 6-4) en treft de Italiaan Jannik Sinner, winnaar van de Australian Open, in de eindstrijd van het hoog aangeschreven toernooi in Florida.

De Bulgaar wist de als vierde geplaatste Zverev met een effectvolle forehand te ontregelen. Hij maakte in de eerste set maar drie onnodige fouten. In de tweede set herpakte Zverev zich en won hij de tiebreak. In het derde bedrijf nam Dimitrov het initiatief weer over. Hij sloeg in de partij in totaal 44 winners.

“Ik denk dat het constant verslaan van topspelers mijn grootste succes is”, zei Dimitrov na afloop. Hij wist in Miami ook de Spaanse toernooifavoriet Carlos Alcaraz uit te schakelen en de Pool Hubert Hurkacz. “Als je topspelers verslaat, is dat goed voor je ranking en wordt alles beter voor je. Het is discipline die mij zover heeft gebracht, en niets anders. Ik stel doelen en laat me door niets of niemand afleiden.”