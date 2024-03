Handbalster Polman sluit aan bij Nederlands team voor OKT

Handbalster Estavana Polman is hersteld van een blessure en sluit aan bij het Nederlands team. Het betekent dat de ervaren opbouwspeelster beschikbaar is voor het komende olympisch kwalificatietoernooi.

Polman miste vorige maand de twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en haar naam ontbrak in de selectie voor het OKT die bondscoach Per Johansson twee weken geleden samenstelde. De speelster van Rapid Boekarest voegt zich dinsdag bij Oranje op sportcentrum Papendal.

De selectie voor het OKT in Spanje (11-14 april) speelt op 4 april eerst nog een EK-kwalificatieduel met Portugal in Loule. Het resultaat van die wedstrijd is niet meer van belang, want de handbalsters zijn al geplaatst voor het EK, dat eind dit jaar wordt gehouden in Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland.