Ongeplaatste tennisster Collins wint toernooi van Miami

Danielle Collins heeft het tennistoernooi van Miami op haar naam geschreven. De ongeplaatste Amerikaanse was in de finale ook te sterk voor Jelena Rybakina uit Kazachstan: 7-5 6-3.

De 30-jarige Collins, de nummer 53 van de wereldranglijst, kondigde begin dit jaar aan dat ze met haar laatste seizoen is begonnen. Ze opende het toernooi met setverlies maar won vervolgens veertien sets op rij. Rybakina verloor vorig jaar van de Tsjechische Petra Kvitova in de finale van het toernooi in Miami.

Collins, die in 2022 de finale van de Australian Open verloor, werkte in de eerste set vijf breakpunten weg en sloeg toe na een stand van 5-5. Ze verspeelde in de tweede set een voorsprong van 2-0 maar nam vervolgens opnieuw afstand van de als vierde geplaatste Rybakina.

Collins won in 2021 de WTA-toernooien van San Jose en Palermo.