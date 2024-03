Wembanyama en Brunson blinken uit met topscores in NBA

Het Franse basketbaltalent Victor Wembanyama heeft San Antonio Spurs aan een nipte zege op New York Knicks geholpen. De 20-jarige Wembanyama, bezig aan zijn eerste seizoen in de NBA, maakte 40 punten en pakte 20 rebounds in de wedstrijd, die de Spurs na verlenging met 130-126 wonnen. Wembanyama besliste de wedstrijd met een 3-punter vlak voor tijd.

Bij de Knicks viel Jalen Brunson op met een score van 61 punten. Hij miste in de slotseconden een 3-punter die het duel nog spannend had kunnen maken. Brunson kwam net niet aan het clubrecord van Carmelo Anthony, die in januari 2014 62 punten maakte voor de Knicks in een NBA-wedstrijd.

Minnesota Timberwolves boekte een belangrijke zege op titelverdediger Denver Nuggets: 111-98. De Timberwolves namen daarmee de koppositie over in de Western Conference. Anthony Edwards was topschutter bij Minnesota met 25 punten. De Timberwolves delen de eerste plaats in de stand met Oklahoma City Thunder, dat met 128-103 won van Phoenix Suns.