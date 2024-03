Golfer Luiten net buiten top 10 op India Open

Golfer Joost Luiten is in het India Open in New Delhi als gedeeld elfde geëindigd. De 38-jarige Bleiswijker sloot het toernooi in India af met een ronde van 73 slagen, een slag boven het baangemiddelde. Hij zakte daardoor van de achtste naar de elfde plek.

De zege in New Delhi ging naar de Japanner Keita Nakajima, die ook een ronde van 73 slagen noteerde. Hij hield nog vier slagen voorsprong over op drie achtervolgers.

Luiten deelde na de eerste ronde nog de leiding na een ronde van 65 slagen (-7). Hij viel in de tweede ronde met een score van 69 (-3) terug naar de gedeelde vierde plaats en daarna naar de achtste plek. In zijn vierde ronde sloeg Luiten drie birdies, maar ook vier bogeys.

Daan Huizing eindigde met een ronde van 74 slagen als gedeeld negentiende. Darius van Driel werd na een ronde van 72 slagen gedeeld 31e.