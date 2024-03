Italiaanse Longo Borghini wint voor tweede keer in Vlaanderen

De Italiaanse wielrenster Elisa Longo Borghini heeft de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen gewonnen. De renster van Lidl-Trek won de sprint van een kopgroep van drie rensters voor de Poolse Katarzyna Niewiadoma en Shirin van Anrooij, haar Nederlandse ploeggenote.

De 32-jarige Italiaanse had in 2015 al een keer gewonnen in Vlaanderen. De afgelopen twee edities was de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky de beste geweest. Die finishte nu als vijfde, net achter Marianne Vos die de sprint om de vierde plaats won. Vos was in 2013 al eens winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

Op de Koppenberg, door de regen spekglad, ontstond een sterke kopgroep met onder anderen Vos, Lorena Wiebes, Karlijn Swinkels en Puck Pieterse. Ook Longo Borghini en Niewiadoma maakten deel uit van het achttal. Kopecky had de slag gemist en kreeg in een achtervolgende groep gezelschap van haar ploeggenote Demi Vollering.

Richting Oude Kruisberg, op een kleine 30 kilometer voor de streep, liet Kopecky Vollering richting kopgroep gaan. Van Anrooij probeerde de Nederlandse Tourwinnares te volgen. Vooraan hield Longo Borghini het tempo hoog in een poging Vollering het aansluiten te beletten. Maar 24 kilometer voor de finish werd ze de vijfde Nederlandse in de kopgroep met verder Niewiadoma en de Italiaanse rensters Letizia Paternoster en Silvia Persico.

Kort voor de doorkomst op de Oude Kwaremont sloot Van Anrooij ook aan, om meteen te demarreren. De 22-jarige Zeeuwse kreeg Swinkels achter zich aan, terwijl een halve minuut achter het duo Kopecky toch weer aansloot.

Van Anrooij had nog een marge van achttien seconden richting Paterberg, de laatste helling. Zonder de geloste Wiebes kwam de groep steeds dichterbij. Vos had het moeilijk toen Niewiadoma en Longo Borghini versnelden. De Italiaanse voerde het tempo verder op, hoewel haar ploeggenote voorop reed. Na de aansluiting gingen ze met drie richting Oudenaarde. Op twintig seconden gevolgd door de groep met Vos en Kopecky. Van Anrooij zette de sprint in en zag hoe haar ervaren ploeggenote het afmaakte.