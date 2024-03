Sinner laat Dimitrov kansloos in finale Miami

Jannik Sinner heeft op overtuigende wijze het masterstoernooi van Miami op zijn naam geschreven. De Italiaanse nummer 3 van de wereld was in de finale veel te sterk voor de Bulgaar Grigor Dimitrov. Sinner gunde zijn opponent slechts vier games en was na vijf kwartier al klaar: 6-3 6-1.

Voor de 22-jarige Sinner is het zijn derde toernooizege dit jaar. Eerder won hij de Australian Open en het ABN AMRO Open in Rotterdam. Sinner verloor dit jaar pas één partij, in de halve finales van Indian Wells tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.