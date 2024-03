Tennisser Gijs Brouwer heeft het hoofdschema van het ATP-toernooi van Houston bereikt. De 28-jarige Nederlander was in de tweede ronde van de kwalificaties in twee sets te sterk voor de Amerikaan Mitchell Krueger: 6-3 7-6 (7).

Brouwer, die als zesde was geplaatst in het kwalificatietoernooi, had in de eerste ronde in drie sets gewonnen van een andere Amerikaan, Tristan Boyer.