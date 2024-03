Van der Poel en Kopecky azen op derde zege in Ronde van Vlaanderen

Met de Ronde van Vlaanderen begint om 10.00 uur in Antwerpen de koers die vooraf was gezien als het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Tot ontsteltenis van vooral de Belgische wielerfans is hun favoriet er echter niet bij. Van Aert liep bij een val woensdag in Dwars door Vlaanderen enkele breuken op en moet thuis voor de tv toekijken.

Van der Poel won de koers die in Oudenaarde eindigt al twee keer, in 2020 en 2022. Vorig jaar eindigde hij als tweede achter de Sloveen Tadej Pogacar die dit jaar niet meedoet. De finish van de mannen wordt rond 16.30 uur verwacht.

De vrouwen starten hun Ronde van Vlaanderen om 13.25 uur in Oudenaarde. De eerste renster wordt daar rond 17.45 uur terugverwacht. De Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky is de favoriet. Ze won de koers de afgelopen twee jaar. Tot haar voornaamste uitdagers behoren Marianne Vos en de Italiaanse Elisa Balsamo.