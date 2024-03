Van der Poel voegt zich bij recordhouders Ronde van Vlaanderen

Met zijn derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen voegde Mathieu van der Poel zich bij de recordhouders. Hij is de zevende renner die ‘de Ronde’ drie keer heeft gewonnen.

De eerste die daarin slaagde was de Belgische coureur Achiel Buysse in de oorlogsjaren. Na de Tweede Wereldoorlog was het de Italiaan Fiorenzo Magni die de Ronde van Vlaanderen drie keer won. Pas in de jaren zeventig herhaalde de Belg Erik Leman dat kunststukje, gevolgd door zijn landgenoten Johan Museeuw en Tom Boonen. De Zwitser Fabian Cancellara was de laatste renner met drie overwinningen in Vlaanderen achter zijn naam. Hij won in 2010, 2013 en 2014. Van der Poel boekte zijn eerste overwinning in de Ronde van Vlaanderen in 2020, gevolgd door winst in 2022.