Van der Poel ‘volledig leeg’ na zege in Vlaanderen

Mathieu van der Poel had niet veel meer nagedacht toen hij in de laatste kilometer, zonder concurrentie in zijn buurt, op weg was naar zijn derde zege in de Ronde van Vlaanderen. “Ik was volledig leeg, ik zat volledig kapot en heb niet veel meer nagedacht”, vertelde de wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck in het flashinterview kort na de finish.

“Dit was voor mij de zwaarste Ronde van Vlaanderen tot nu toe, met name door de weersomstandigheden. De laatste 20 kilometer ben ik bijna met de ogen dicht naar de finish gereden”, keek hij terug op een solo die op de spekgladde Koppenberg, 40 kilometer voor de finish in Oudenaarde, was begonnen. “Door de regen waren de kasseistroken superlastig. Op de Koppenberg was het schuiven en slippen tot boven. Daar had ik een mooie kloof geslagen, maar ik wist ook dat het met de wind vrij ver was om alleen door te rijden.”

Van der Poel deed het toch, liep bijna 2 minuten weg bij zijn concurrenten en kon in de slotfase het tempo langzaam laten zakken. “Het beste was er ook af. Het was eerder in de koers heel moeilijk om een goede tred naar boven te vinden. De ploeg heeft fantastisch werk geleverd tot de Koppenberg. We wilden tot die plek alles samenhouden, maar ik had niet verwacht dat ik daar alleen kwam te zitten. Ik had eerder bij de tweede doorkomst op de Kwaremont even doorgetrokken, maar toen had ik nog niet zo’n goed gevoel.”