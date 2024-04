Staande ovatie voor James na negen 3-punters voor LA Lakers

De 39-jarige LeBron James stal de show met 40 punten voor Los Angeles Lakers en hielp zijn ploeg aan de winst op Brooklyn Nets in de NBA (116-104). James mikte negen keer raak van grote afstand voor een 3-punter. De fans van tegenstander Brooklyn Nets gaven de NBA-grootheid na afloop een staande ovatie.

James scoorde voor de 77e keer in zijn carrière 40 punten of meer in een NBA-wedstrijd. “Ik hou van deze sport, al weet ik ook wel dat ik niet nog eens 21 jaar zal spelen. Ik ben uiteraard in de herfst van mijn carrière, maar weet nog niet wanneer ik de deur definitief achter me dicht trek”, zei James na de wedstrijd.

De Lakers boekten hun zesde zege in zeven wedstrijden en staan negende in de Western Conference.

Luka Doncic blonk uit met 47 punten voor Dallas Mavericks in de met 125-107 gewonnen wedstrijd tegen Houston Rockets. Doncic pakte ook nog eens twaalf rebounds en leverde zeven assists. Het was de zevende overwinning op rij voor de Mavericks, die een einde maakten aan een zegereeks van elf wedstrijden van de Rockets.

De ploeg uit Dallas staat vijfde in de Western Conference en is al zeker van de play-offs.