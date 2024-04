Belgische wielrenner Hermans wint sprint in Baskenland

Wielrenner Quinten Hermans heeft de derde etappe van de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. De 28-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck was na een heuvelachtige rit over 191 kilometer de snelste in de sprint.

Hermans bleef in de straten van Alsasua de Italiaan Edoardo Zambanini en de Spanjaard Alex Aranburu voor. Er waren geen Nederlanders bij de eerste tien renners.

Primoz Roglic bleef in het bezit van de leiderstrui. De Sloveen van Bora-hansgrohe was met nog 40 kilometer te gaan betrokken bij een valpartij. Het oponthoud kostte Roglic een aantal minuten, maar met de hulp van enkele ploeggenoten keerde hij terug in het langzaam rijdende peloton.

Ondanks een reeks aan ontsnappingspogingen duurde het ruim een uur voordat drie renners de ruimte kregen van het peloton. Na een inhaalrace van een uur sloot de Nieuw-Zeelander James Fouché zich aan bij het trio. De vier kregen echter nooit meer dan vier minuten voorsprong. Op ruim 40 kilometer van de finish werd de Belg Tom Paquot als laatste ingelopen.

Op de laatste beklimming op 18 kilometer van de aankomst bleven aanvallen uit, maar de Portugees Nélson Oliveira en de Spanjaarden Gorka Izagirre en Marc Soler probeerden het nog op de laatste vlakke kilometers. Zij werden teruggehaald op 3 kilometer van de streep. Even later vielen ongeveer twintig renners, onder wie de Spanjaard Juan Ayuso. Aangezien de val binnen 3 kilometer van de finish was, verloor de nummer 4 van het klassement geen tijd.

De Ronde van het Baskenland duurt tot en met zaterdag.