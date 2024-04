Duitse wielrenner Kämna in ziekenhuis na ongeval tijdens training

Wielrenner Lennard Kämna is woensdag betrokken geraakt bij een ongeval tijdens een training in Tenerife, zo meldt zijn ploeg Bora-hansgrohe via sociale media. De 27-jarige Duitser is opgenomen in het ziekenhuis.

“Vandaag werden we helaas weer herinnerd aan het feit hoe gevaarlijk onze sport kan zijn”, aldus de Duitse WorldTour-formatie. “Kämna is vandaag betrokken geraakt bij een verkeersongeval tijdens een trainingsrit op Tenerife. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis voor verder onderzoek. Meer details volgen zo snel mogelijk.”

De Duitser bereidde zich op Tenerife voor op zijn grote doelen dit seizoen: de Giro d’Italia (4 tot en met 26 mei) en de Tour de France (29 juni tot en met 21 juli). In aanloop naar de Italiaanse wielerronde zou hij ook deelnemen aan de Tour of the Alps (15 tot 19 april).

Kämna is een klimmer pur sang en won op zijn 27e al in alle drie grote rondes een etappe. In de Ronde van Italië eindigde hij ook als negende in het algemeen klassement, tot dusver zijn enige top 10-notering in het eindklassement van een grote ronde.