Ethiopiër Legese op jacht naar parcoursrecord in marathon Rotterdam

Birhanu Legese staat op zondag 14 april aan de start van de marathon van Rotterdam. De Ethiopiër is een atleet die in staat moet zijn het parcoursrecord van de Belg Bashir Abdi (2.03.36) te verbeteren. Legese liep in 2019 in Berlijn al een keer een tijd van 2.02.48 en voert daarmee het deelnemersveld in Rotterdam aan.

De tijd van Abdi is ook een Europees record en de snelste tijd ooit gelopen in een marathon op Nederlandse bodem. Legese, die tweemaal de marathon van Tokio won, hoeft op de wereldranglijst aller tijden slechts vijf atleten voor zich te dulden. In Rotterdam krijgt hij concurrentie van twee atleten die de marathon in de 2.04 liepen: de Keniaan Kenneth Kipkemoi, die vorig jaar in 2.04.52 zegevierde in de marathon van Eindhoven, en Abdi Nageeye, in 2022 de eerste Nederlandse winnaar van de marathon van Rotterdam (2.04.56).

Andere toppers aan de start zijn de Ethiopiër Amedework Walelegn, de snelste afgelopen jaar in Seoul in 2.05.27, en Ghirmay Ghebreslassie, de Eritrese wereldkampioen van 2015.

De internationale marathonlimiet voor de Olympische Spelen is bij de mannen 2.08.10. Nageeye, winnaar van het zilver op de Spelen van Tokio in 2021, heeft al aan die eis voldaan. “Tal van internationale atleten hebben welbewust voor Rotterdam gekozen om zich hier te kwalificeren voor de Spelen”, zegt Marc Corstjens, samensteller van het deelnemersveld.

Bij de vrouwen heeft de Ethiopische Tiki Gelana sinds 2012 het parcoursrecord met 2.18.58. De Ethiopische Ashete Bekere is een van de atletes die hebben aangekondigd op een recordschema te willen vertrekken. Onder hen is haar landgenote Sisay Meseret Gola, die eveneens uit is op een verbetering van het record van de olympisch kampioene van Londen 2012.

De internationale limiet voor de Spelen bij de vrouwen is 2.26.50. Anne Luijten, die deze limiet al heeft gehaald, verdedigt in Rotterdam haar nationale titel, net als Nageeye bij de mannen.