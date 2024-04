Merlier sprint naar winst in wielerkoers Scheldeprijs

De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de Scheldeprijs gewonnen. De renner van Soudal Quick-Step hield zijn landgenoot Jasper Philipsen van zijn derde overwinning af in de koers die ook wordt gezien als het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters. De Nederlander Dylan Groenewegen werd derde.

Voor de 31-jarige Merlier was het al zijn zevende overwinning van het seizoen.

Van de sprinters met ambitie voor de winst in Schoten verdween de Belg Gerben Thijssen na een val al kort na de start in Terneuzen uit koers. Ongeveer halverwege ontstond een kopgroep van vijf renners met de Nederlander Stijn Appel, een renner van Beat Cycling.

Richting de laatste lus in en rond Schoten bleven alleen de Belgen Baptiste Planckaert en Liam Slock vooraan over. Bij de voorlaatste finishpassage was de voorsprong nog twintig seconden, een marge die door de sprintersploegen gecontroleerd werd. Merlier moest nog even van fiets wisselen. Slock was 8 kilometer voor de finish de laatste renner van de kopgroep die werd ingelopen.

In de sprint raakte Philipsen, die de Scheldeprijs won in 2021 en 2023, enigszins ingesloten. Merlier kon nog voor de finish beide armen in de lucht steken om zijn overmacht te onderstrepen. De Nederlander Cees Bol werd vierde.

Merlier was de sprint van ver begonnen. “Ik wilde niet ‘geflikt’ raken zoals laatst in De Panne”, vertelde hij in het flashinterview na de finish. “Bovendien was ik even de bordjes kwijt en wist ik niet precies waar we waren. Het was daarvoor nogal hectisch. Ze reden elkaar bijna onderuit.”