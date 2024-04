Oud-coureur Vettel sluit terugkeer in Formule 1 niet uit

Sebastian Vettel sluit een terugkeer in de Formule 1 niet uit na gesprekken met teambaas Toto Wolff van Mercedes. De Duitse viervoudig wereldkampioen beëindigde zijn carrière in 2022.

“Ik praat met Toto. Ik weet niet of dat ook meteen Mercedes betekent. Ik spreek met veel mensen omdat ik ze ken, maar dan gaat het niet over specifieke dingen. Natuurlijk schiet het door mijn hoofd, ik denk er af en toe over na, maar het is niet de belangrijkste gedachte”, zei de 36-jarige Vettel tegenover Sky Sports over een mogelijke rentree.

“Ik heb thuis drie kinderen, het is elke dag druk. Ik heb veel dingen aan mijn hoofd, ideeën die ik heb over de toekomst. Dus ik heb gesproken met veel teambazen, en niet alleen over racen. Er zijn gedachten, maar die zijn nog niet concreet op dit moment”, aldus Vettel.

Mercedes heeft volgend seizoen een stoeltje vrij na het besluit van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton om naar Ferrari over te stappen.

Vettel werd tussen 2010 en 2013 vier keer wereldkampioen in dienst van Red Bull. Hij reed daarna nog zes jaar voor Ferrari en twee jaar voor Aston Martin.