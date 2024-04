Van den Berg is leiderstrui kwijt in Loire Tour

Wielrenner Marijn van den Berg is niet langer de leider in de Région Pays de la Loire Tour, een meerdaagse koers in Frankrijk. De 24-jarige wielrenner van EF Education – EasyPost had de eerste etappe gewonnen. De winst in de tweede etappe, een rit van Châteaubriant naar Saumur over 162 kilometer, ging naar de Fransman Ewen Costiou van de ploeg Arkéa – B&B Hotels.

Costiou bleef het sprintende peloton net voor en finishte acht seconden voor de Ier Sam Bennett. De Fransman Emilien Jeannière werd derde. Van den Berg sprintte niet mee en kwam als 27e over de finish. In het klassement staat hij nu tweede op zeven seconden van Costiou.

De Région Pays de la Loire Tour duurt tot en met vrijdag.