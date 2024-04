Vlaanderen-winnares Longo Borghini niet in Parijs-Roubaix

De Italiaanse wielrenster Elisa Longo Borghini start zaterdag niet in Parijs-Roubaix. Haar ploeg Lidl-Trek meldt dat de winnares van de Ronde van Vlaanderen ondanks het wegvallen door een val van haar Britse ploeggenote Lizzie Deignan niet wordt opgeroepen. Longo Borghini bereidt zich momenteel in Italië voor op de Ardenner klassiekers.

Longo Borghini won in 2022 de tweede editie van Parijs-Roubaix. Een jaar eerder was Deignan de beste. De Britse brak zondag bij een val in de Ronde van Vlaanderen een arm, maar de ploeg besloot vast te houden aan het eerdere programma van Longo Borghini.

Parijs-Roubaix werd vorig jaar gewonnen door de Canadese Alison Jackson.