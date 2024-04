Wiebes wint ook vierde editie wielerkoers Scheldeprijs

Lorena Wiebes heeft haar ongeslagen status in de Scheldeprijs behouden. De renster van SD Worx-Protime was ook in de vierde editie van de Belgische koers de snelste in de sprint. Wiebes hield haar landgenote Charlotte Kool en de Italiaanse Martina Fidanza achter zich.

Anneke Dijkstra was na ruim 50 kilometer de eerste renster die een aanval opzette. De Nederlandse van de ploeg VolkerWessels kreeg in de voorlaatste ronde gezelschap van de Finse Wilma Aintila. Het duo begon met een minuut voorsprong aan de laatste lokale lus in en rond Schoten.

Mischa Bredewold was een van de rensters van SD Worx die het gat moesten dichtrijden. Iets meer dan een kilometer voor de finish werd het tweetal ingelopen waarna de voorbereidingen voor de sprint konden beginnen. Wiebes rondde het werk van haar ploeg bekwaam af, zoals ze dat de afgelopen drie jaar ook al had gedaan. In 2022 was dat nog voor DSM.

De Nederlandse Sofie van Rooijen werd vierde, haar landgenote Mirre Knaven vijfde.