Chicane voor Bos van Wallers verdeelt wielerpeloton

Mathieu van der Poel vroeg zich op X af of het een grap was. Richard Plugge, van wielerploeg Visma – Lease a Bike noemde het vakwerk. In de wielerwereld zijn de meningen verdeeld over de chicane die de organisatoren van Parijs-Roubaix voor de beruchte kasseistrook van het Bos van Wallers hebben aangelegd.

Het doel is het aanstormende peloton te vertragen voordat de renners een van de gevaarlijkste sectoren in de Noord-Franse klassieker oprijden. “Is dit een grap?” vroeg Van der Poel, vorig jaar winnaar, zich op X af. “Vakwerk. Samen tillen we de veiligheid van onze sport naar een hoger niveau”, juichte teambaas Plugge de op verzoek van rennersvakbond CPA genomen maatregel toe.

De vele valpartijen van de laatste weken waren de aanleiding voor het verzoek. Richting de kasseistrook Trouée d’Arenberg – beter bekend als Bos van Wallers – gaat het in licht dalende lijn waardoor het peloton vaak op volle snelheid de kasseien oprijdt. Nu ligt daar een soort U-bocht die om aanpassing van de snelheid vraagt. “Ik heb de vakbond gemeld dat dit problemen zou kunnen veroorzaken, vooral omdat er meer geremd zou moeten worden. Ik kreeg te horen dat we liever hard remmen en het risico lopen op asfalt te crashen dan met 65 kilometer per uur de kasseien oprijden”, verklaarde koersdirecteur Thierry Gouvenou.

De Amerikaanse coureur Matteo Jorgenson, winnaar van Parijs-Nice en Dwars door Vlaanderen waarin zijn kopman Wout van Aert zwaar ten val kwam, is een voorstander. “Is dat wat de fans willen zien? Renners die onder het bloed zitten nadat ze met 80 per uur over scherpe kasseien in een bos glijden”, schreef de Visma-renner op X met daarbij een foto van de bebloede Australische renner Mitchell Docker na een val op de kasseien in 2016. Jorgensons ploegmaat Dylan van Baarle, winnaar van Parijs-Roubaix in 2022, uitte zich eveneens enthousiast over de maatregel.

Anderen, zoals Van der Poel, zijn minder enthousiast. “Laten we eerlijk zijn, Parijs-Roubaix is geen veilige race. Iedereen weet hoe het zit. Laat de wedstrijd zoals hij is of haal hem van de kalender”, zei Brian Smith, voormalig Brits kampioen en nu adviseur bij Eurosport. Gouvenou gaf toe dat het een noodoplossing is. “Op de lange termijn gaan we nadenken over een beter systeem”, aldus Gouvenou tegen persbureau AFP.