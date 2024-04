Handbalsters winnen ook ruim van Portugal in EK-kwalificatie

De Nederlandse handbalsters hebben in de EK-kwalificatiereeks een overtuigende zege geboekt op Portugal. In Loulé werd het 36-25 voor Oranje.

Angela Malestein nam tien doelpunten voor haar rekening, Bo van Wetering en Kelly Dulfer allebei zes.

Voor de ploeg van bondscoach Per Johansson was het al de vijfde zege in de groep. Oranje is al zeker van plaatsing voor het EK. Zondag is Finland de laatste tegenstander. In dat duel doet Johansson een beroep op talenten. De meer ervaren handbalsters reizen door naar Spanje, waar volgende week het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) begint voor Oranje.