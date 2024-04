Nadal begint later aan gravelseizoen en zegt af voor Monte Carlo

Rafael Nadal begint later aan het gravelseizoen dan gepland. De Spanjaard heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Monte Carlo van volgende week. De 22-voudig grandslamkampioen is nog niet fit genoeg om weer in actie te komen, zo maakte hij via sociale media bekend.

“Ook al werk ik hard en lever ik elke dag de maximale inspanning, de waarheid is dat ik momenteel nog niet kan spelen”, schrijft Nadal. “Je kunt je niet voorstellen hoe moeilijk het voor mij is om dit soort evenementen niet te kunnen spelen. Het enige wat ik kan doen, is de situatie accepteren en proberen naar de nabije toekomst te kijken, waarbij ik de zin om weer te spelen behoud.”

Nadal kwam begin januari voor het laatst in actie op de tour, in Brisbane. Daar speelde hij zijn eerste wedstrijd in bijna een jaar tijd. In Brisbane liep hij een spierscheur op.

De 37-jarige Nadal wist het tennistoernooi van Monte Carlo liefst elf keer te winnen. Zijn laatste titel dateert er van 2018.

Roland Garros, het hoogtepunt van het gravelseizoen, begint op 26 mei. Dat toernooi won Nadal al veertien keer.