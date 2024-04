Renner Vingegaard breekt sleutelbeen en meerdere ribben door val

Jonas Vingegaard heeft een gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben overgehouden aan zijn val in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland. De tweevoudig winnaar van de Tour de France, die uitkomt voor de Nederlandse ploeg Visma – Lease a Bike, werd per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

De Deen Vingegaard (27) won de Tour de France in 2022 en 2023, beide keren in dienst van Jumbo-Visma, de voorloper van Visma – Lease a Bike. “Het was een vervelende crash, maar gelukkig is hij stabiel en bij bewustzijn”, voegde de wielerploeg eraan toe.

Vingegaard vloog uit de bocht toen het parcours naar rechts ging. Hij bleef roerloos op zijn linkerzij liggen terwijl hij werd behandeld. Zijn kleding was volledig gescheurd en op zijn lichaam waren de verwondingen duidelijk zichtbaar. Na ruim tien minuten werd hij afgevoerd in een ambulance. De Deen leek op de brancard aan het zuurstof te liggen.

“Dat was eng. Beterschap Jonas!”, reageerde de organisatie van de Tour de France op de update van Visma – Lease a Bike.

De komende editie van de Tour de France begint op zaterdag 29 juni.