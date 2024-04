Sainz wil snel duidelijkheid over zijn toekomst na Ferrari

Carlos Sainz hoopt zo snel mogelijk te weten of er na zijn afscheid bij Ferrari aan het einde van dit seizoen een toekomst voor hem ligt bij een ander Formule 1-team. De enige rijder die de afgelopen anderhalf jaar de hegemonie van de Red Bulls heeft onderbroken wordt volgend jaar vervangen door de Brit Lewis Hamilton. Er is veel belangstelling voor de Spanjaard, vertelde hij in Suzuka, waar zondag de GP van Japan wordt verreden.

Sainz is met meerdere teams in gesprek. “Want dat is wat mijn management en ik moeten doen, omdat ik nog geen baan heb voor volgend jaar”, zei de Spanjaard die twee weken geleden de Grote Prijs van Australië won. “Het is nu tijd om wat meer in detail te treden en de meer realistische opties te bekijken. Het enige wat ik wil zeggen is dat ik alles een beetje hoop te versnellen en dat we het zo snel mogelijk rondkrijgen.”

Van meer dan de helft van de Formule 1-coureurs loopt aan het einde van dit seizoen het contract af. Mogelijk komt er een stoeltje vrij naast Max Verstappen bij Red Bull, zeker is dat Mercedes een vervanger zoekt voor Hamilton.

Sainz won in Melbourne twee weken na een blindedarmoperatie en zei volledig fit te zijn. “Ik ben in Australië gebleven, heb veel gefietst en getraind in de sportschool. Ik til nog niet de gewichten die ik gewend ben, maar het gevoel is al wel weer 100 procent.”