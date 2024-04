Van de Zandschulp verliest met duidelijke cijfers van Ruud

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen in de tweede ronde van het graveltoernooi van Estoril. De nummer 2 van Nederland moest in de tweede ronde met duidelijke cijfers zijn meerdere erkennen in de als eerste geplaatste Noor Casper Ruud. Het werd 6-1 6-2. De partij duurde 1 uur en 16 minuten.

Van de Zandschulp verloor zijn eerste servicegame, ondanks een aantal kansen de game binnen te halen, en hij kwam direct met 5-0 achter. De Nederlander redde met een lovegame – zonder een punt te verliezen – de eer, maar wist de set niet meer spannend te maken.

In de tweede set ging het gelijk op, maar vanaf 2-2 won Ruud vier games op een rij. Van de Zandschulp, die vijf dubbele fouten sloeg, noteerde veel afzwaaiers en maakte bij vlagen een radeloze indruk. Ruud, de mondiale nummer 8, benutte na ruim vijf kwartier zijn eerste wedstrijdpunt.

Van de Zandschulp wist de afgelopen jaren drie keer te winnen van Ruud, die de Nederlander twee keer wist te verslaan. De eerste zege op de Noor boekte Van de Zandschulp in 2021 op de US Open. Op dat toernooi beleefde de Veenendaler zijn doorbraak door de kwartfinales te halen.

De 28-jarige Van de Zandschulp, de nummer 87 van de wereld, reist nu af naar Monte Carlo. Op het eerste masterstoernooi van het jaar op gravel moet hij kwalificaties spelen.

Ruud is de titelhouder op het graveltoernooi in Portugal.