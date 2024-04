Jonas Vingegaard is bij bewustzijn, zo heeft zijn ploeg Visma – Lease a Bike bekendgemaakt. De tweevoudig Tour de France-winnaar uit Denemarken kwam in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland hard ten val. Hij bleef een tijd lang liggen zonder zich veel te bewegen en werd per ambulance afgevoerd.

Volgens de Nederlandse wielerploeg wordt Vingegaard momenteel in het ziekenhuis onderzocht. De ploeg bedankt de mensen voor hun berichten en zegt later met meer informatie te komen.