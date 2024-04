Darter Price gooit negendarter in Manchester

Darter Gerwyn Price heeft tijdens de tiende speelronde van de Premier League in Manchester een negendarter gegooid. Dat deed de Welshman in zijn halve finale tegen Michael Smith.

Voor Price was het zijn derde negendarter in de Premier League. Hij begon met twee keer een score van 180 en gooide vervolgens 141 uit. Price won de partij tegen Smith met 6-3 en treft in de finale de Engelsman Luke Littler.

De 17-jarige Littler versloeg in die eindstrijd Price met 6-3 en pakte daarmee voor de tweede achtereenvolgende keer de dagzege. Eerder op de avond schakelde hij Michael van Gerwen uit. Volgende week maken de darters hun opwachting in Birmingham, een week later in Rotterdam.